Министр обороны Эстонии рассказал об итогах своего визита в Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал об итогах своего визита в Киев, где он находился в течение двух дней.

Об этом сообщает ERR, информирует "Европейская правда".

По словам эстонского министра, в ходе поездки обсуждались возможности развития сотрудничества в сфере обороны и военная помощь Украине.

Министра сопровождали представители более чем 30 предприятий оборонной промышленности Эстонии.

Представители предприятий на специальном форуме смогли наладить контакты с украинскими коллегами, которые представляли почти 90 компаний местного ВПК, и ознакомиться с продукцией друг друга.

"Сильной стороной эстонской оборонной промышленности, безусловно, является все, что связано с беспилотными летательными аппаратами, технологиями и разведкой. Однако нашим предпринимателям не стоит ограничиваться этими направлениями – им следует искать возможности для производства тяжелого вооружения и боеприпасов. Нам, безусловно, есть чему поучиться у украинцев", – отметил Певкур.

Он также подчеркнул, что более тесное сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран способствует укреплению безопасности как Эстонии, так и Украины.

Недавно Украина предоставила список желаемой военной техники на сумму 100 миллионов евро, которую Эстония быстро закупит у своей отечественной оборонной промышленности.

А в конце февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи.