Укр Рус Eng

Естонія відправляє Україні новий пакет допомоги з тисячами артснарядів

Новини — Неділя, 23 лютого 2025, 10:13 — Христина Бондарєва

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що його країна передає Україні новий пакет військової допомоги.

Про це Міхал написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що для зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія відправляє 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців.

"За першої ж можливості до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро", – додав Міхал, підкресливши, що Україна завжди можете розраховувати на підтримку Естонії.

Раніше в Естонії запевнили, що в 2026 році витрати на оборону країни перевищать 4% ВВП.

Читайте також: Трамп вимагає 5%: як країни НАТО збільшували свої витрати на оборону і що буде далі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Війна з РФ
Реклама: