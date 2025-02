Естонія відправляє Україні новий пакет допомоги з тисячами артснарядів

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що його країна передає Україні новий пакет військової допомоги.

Про це Міхал написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що для зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія відправляє 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців.

"За першої ж можливості до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро", – додав Міхал, підкресливши, що Україна завжди можете розраховувати на підтримку Естонії.

To strengthen Ukraine's position and increase pressure on Russia Estonia is sending 10,000 rounds of artillery ammunition and 750,000 food packages for Ukrainian fighters.



At the earliest opportunity, this will be supplemented with our own defence industry products worth over… pic.twitter.com/R9Rl4V2Ok4