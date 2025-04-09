Міністр оборони Естонії розповів про підсумки свого візиту до України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів про підсумки свого візиту до Києва, де він перебував впродовж двох днів.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

За словами естонського міністра, в ході поїздки обговорювалися можливості розвитку співробітництва у сфері оборони та військова допомога Україні.

Міністра супроводжували представники більш ніж 30 підприємств оборонної промисловості Естонії.

Представники підприємств на спеціальному форумі змогли налагодити контакти з українськими колегами, які представляли майже 90 компаній місцевого ВПК, і ознайомитися з продукцією один одного.

"Сильною стороною естонської оборонної промисловості, безумовно, є все, що пов'язано з безпілотними літальними апаратами, технологіями та розвідкою. Однак нашим підприємцям не варто обмежуватися цими напрямками – їм слід шукати можливості для виробництва важкого озброєння і боєприпасів. Нам, безумовно, є чому повчитися в українців", – зазначив Певкур.

Він також наголосив, що тісніша співпраця між оборонними підприємствами двох країн сприяє зміцненню безпеки як Естонії, так і України.

Нещодавно Україна надала список бажаної військової техніки на суму 100 мільйонів євро, яку Естонія швидко закупить у своєї вітчизняної оборонної промисловості.

А наприкінці лютого прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги.