Естонія закупить у своєї промисловості військову техніку для України на 100 млн євро

Україна надала список бажаної військової техніки на суму 100 мільйонів євро, яку Естонія швидко закупить у своєї вітчизняної оборонної промисловості.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії, пише "Європейська правда".

До списку увійшли безпілотники і безпілотні наземні транспортні засоби, водні судна, медичне обладнання та предмети постачання від естонських оборонних підприємств.

Подробиці, кількість і терміни поставок не розголошуються з міркувань безпеки.

"Ми домовилися минулого року, що і цього, і наступного року будемо підтримувати Україну у військовому плані, виділяючи 0,25% нашого ВВП на рік на продукцію естонської оборонної промисловості…Сьогодні ми отримали зворотній зв'язок від України, що дозволить нам якнайшвидше доставити допомогу українцям", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Основна частина військової допомоги Естонії буде вкладена в заходи, що дають змогу естонським підприємствам зробити свій внесок у перемогу України.

Крім того, Естонія надаватиме Україні пряму військову матеріальну допомогу, братиме участь у навчанні військовослужбовців українських сил оборони і разом із Люксембургом очолить IT-коаліцію з надання допомоги Україні.

Країни Балтії та Північної Європи також мають намір цього року оснастити і навчити в Україні підрозділ розміром із бригаду.

Нагадаємо, наприкінці лютого прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги.