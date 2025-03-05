Латвия передаст Украине новую партию авто, изъятых у пьяных водителей

Правительство Латвии приняло решение о безвозмездной передаче Украине транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Автомобили были конфискованы и теперь принадлежат латвийскому государству, а оно имеет право безвозмездно передать их украинской стороне.

Согласно решению правительства, 31 автомобиль общей стоимостью 98 755 евро будет передан Украине.

Авто поступят в распоряжение ВСУ, Нацгвардии, администрации Богодуховского района Харьковской области и Сумской областной детской клинической больницы.

Часть машин должны передать Национальной полиции, Краматорской городской военной администрации, Краматорскому городскому совету, Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, Золочевскому сельскому совету, Арбузинскому сельскому совету, Балаковскому советскому сельскому совету, Сокольницкому сельскому совету и Остерскому сельскому совету.

Колонну машин в Украину отправят и доставят транспортные средства в распоряжение адресатов латвийские негосударственные организации Agendum, Tev и Uzņēmēji mieram.

С 10 марта 2023 года, когда в Латвии было принято решение об отправке автомашин, конфискованных у нетрезвых водителей, в Украину, было передано уже 676 таких авто.

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.