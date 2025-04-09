Мэра одного из крупных городов Франции вызвали на допрос

Мэра французского Лиона вызвали на допрос из-за расследования, которое ведется по поводу работы проектных менеджеров по заказу мэрии.

Об этом узнали несколько французских СМИ, среди которых местная редакция BFMTV, пишет "Европейская правда".

Мэра города Лиона Грегори Дусе, представителя французских "Зеленых", вызвали на допрос в рамках расследования по найму мэрией проектных менеджеров и финансирования этих расходов. Он пришел на общение со следователями утром 9 апреля, дата этого приглашения, по данным источников, была объявлена ему заранее.

После появления информации в СМИ в мэрии подтвердили это, отметив, что городской глава дает показания как представитель ведомства, чтобы объяснить решения и обосновать их законность.

"Он в полной мере сотрудничает со следствием и продолжает ответственно выполнять свои обязанности", – добавили в заявлении.

Расследование, о котором идет речь, началось в сентябре 2024 года по инициативе региональной аудиторской службы. У ведомства возникли вопросы к тому, почему мэрия наняла 26 менеджеров вместо установленной нормы в 12 человек. Также возникли вопросы к тому, не создает ли это дублирование функций с должностями в штатном расписании мэрии.

Также на днях во Франции объявили приговор сотруднице мэрии небольшого города – из-за самоубийства ее подчиненной после системных издевательств на работе.