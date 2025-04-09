Мера одного з великих міст Франції викликали на допит

Мера французького Ліона викликали на допит через розслідування, що ведеться з приводу роботи проєктних менеджерів на замовлення мерії.

Про це дізнались декілька французьких ЗМІ, серед яких місцева редакція BFMTV, пише "Європейська правда".

Мера міста Ліона Грегорі Дусе, представника французьких "Зелених", викликали на допит у рамках розслідування щодо найму мерією проєктних менеджерів і фінансування цих витрат. Він прийшов на спілкування зі слідчими вранці 9 квітня, дата цього запрошення, за даними джерел, була оголошена йому заздалегідь.

Після появи інформації у ЗМІ в мерії підтвердили це, зазначивши, що міський голова дає покази як представник відомства, щоб пояснити рішення і обґрунтувати їхню законність.

"Він повною мірою співпрацює зі слідством і продовжує відповідально виконувати свої обов’язки", – додали у заяві.

Розслідування, про яке йдеться, почалось у вересні 2024 року з ініціативи регіональної аудиторської служби. У відомстві виникли питання до того, чому мерія найняла 26 менеджерів замість встановленої норми у 12 осіб. Також виникли питання до того, чи не створює це дублювання функцій з посадами у штатному розписі мерії.

Також днями у Франції оголосили вирок щодо співробітниці мерії невеликого міста – через самогубство її підлеглої після системних знущань на роботі.