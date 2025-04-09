Новая коалиция Германии обещает поддержку Украины оружием и во вступлении в НАТО

Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии в коалиционном соглашении подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины.

С текстом документа ознакомилась "Европейская правда".

Три партии будущей коалиции ФРГ отмечают, что захватническая война России против Украины "также угрожает нашей безопасности", а РФ – это "самая большая и непосредственная угроза" ей.

"Мы поддерживаем Украину, которая также защищает нашу свободу и принципы порядка, основанного на правилах, и привержены справедливому миру, достигнутому путем совместных переговоров с Украиной", – говорится в коалиционном соглашении.

ХДС/ХСС и СДПГ также обещают Украине "всестороннюю поддержку, чтобы она могла эффективно защищаться от российского агрессора и отстаивать свою позицию на переговорах".

"Украина как сильное, демократическое и суверенное государство, которое самостоятельно определяет свое будущее с евроатлантической перспективой, имеет центральное значение для нашей собственной безопасности", – отмечается в документе.

"Поэтому мы будем существенно усиливать и надежно продолжать нашу военную, гражданскую и политическую поддержку Украины вместе с нашими партнерами", – добавляется там.

Отдельно отмечается, что такая поддержка должна привести к "достижению настоящего и устойчивого мира, в котором Украина будет действовать с позиции силы и на равных", и такой мир предусматривает "гарантии материальной и политической безопасности для суверенной Украины".

"Мы поддерживаем перспективу вступления Украины в НАТО, которая была подтверждена на саммите НАТО в Вашингтоне. Мы поддерживаем создание специального трибунала для адекватного преследования и наказания за преступление агрессии против Украины", – отмечается в соглашении.

Ранее в среду ХДС/ХСС и СДПГ объявили о согласовании коалиционного соглашения. Оно еще должно быть обсуждено отдельно каждой из партий коалиции, и только после их одобрения возможно официальное формирование нового правительства.

Фридриха Мерца могут утвердить канцлером Германии в начале мая.

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