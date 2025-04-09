Новая коалиция Германии обещает поддержку Украины оружием и во вступлении в НАТО
Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии в коалиционном соглашении подтвердили, что будут продолжать поддержку Украины.
С текстом документа ознакомилась "Европейская правда".
Три партии будущей коалиции ФРГ отмечают, что захватническая война России против Украины "также угрожает нашей безопасности", а РФ – это "самая большая и непосредственная угроза" ей.
"Мы поддерживаем Украину, которая также защищает нашу свободу и принципы порядка, основанного на правилах, и привержены справедливому миру, достигнутому путем совместных переговоров с Украиной", – говорится в коалиционном соглашении.
ХДС/ХСС и СДПГ также обещают Украине "всестороннюю поддержку, чтобы она могла эффективно защищаться от российского агрессора и отстаивать свою позицию на переговорах".
"Украина как сильное, демократическое и суверенное государство, которое самостоятельно определяет свое будущее с евроатлантической перспективой, имеет центральное значение для нашей собственной безопасности", – отмечается в документе.
"Поэтому мы будем существенно усиливать и надежно продолжать нашу военную, гражданскую и политическую поддержку Украины вместе с нашими партнерами", – добавляется там.
Отдельно отмечается, что такая поддержка должна привести к "достижению настоящего и устойчивого мира, в котором Украина будет действовать с позиции силы и на равных", и такой мир предусматривает "гарантии материальной и политической безопасности для суверенной Украины".
"Мы поддерживаем перспективу вступления Украины в НАТО, которая была подтверждена на саммите НАТО в Вашингтоне. Мы поддерживаем создание специального трибунала для адекватного преследования и наказания за преступление агрессии против Украины", – отмечается в соглашении.
Ранее в среду ХДС/ХСС и СДПГ объявили о согласовании коалиционного соглашения. Оно еще должно быть обсуждено отдельно каждой из партий коалиции, и только после их одобрения возможно официальное формирование нового правительства.
Фридриха Мерца могут утвердить канцлером Германии в начале мая.
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