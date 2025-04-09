У Німеччині спрогнозували, коли Мерца можуть обрати новим канцлером

Член німецького блоку ХДС/ХСС Александр Добріндт прогнозує, що якщо домовленість щодо коаліційної угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини буде досягнута у середу, 9 квітня, то лідер ХДС Фрідріх Мерц буде обраний канцлером у Бундестазі на початку травня.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького депутата наводить Tagesspiegel.

Коментарі Добріндта пролунали на тлі появи у ЗМІ інформації про те, що ХДС/ХСС разом із соціал-демократами оголосять про коаліційну угоду 9 квітня.

Після досягнення коаліційної угоди ХДС, ХСС і СДПН повинні затвердити її, перш ніж вона буде підписана і Мерц зможе бути обраний канцлером.

СДПН поставить угоду на голосування своїх членів, тоді як ХДС проведе малу партійну конференцію, а ХСС збере виконавчий комітет.

Голосування членів СДПН займе більше десяти днів. Соціал-демократи хочуть дозволити своїм членам голосувати щодо коаліційної угоди в електронному форматі.

"Це просто часові рамки, які зараз визначаються голосуванням членів СДПН. Ми повинні очікувати дату на початку травня", – сказав Добріндт.

Нагадаємо, 25 березня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца та 14 міністрів його кабінету.

Але оскільки коаліційні переговори тривають, Шольц виконуватиме обов’язки канцлера до початку роботи нового уряду.

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