Мерц пообещал увеличить расходы на оборону и обратился к Трампу

Лидер консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, который должен стать следующим канцлером страны, пообещал дальнейшее увеличение оборонных расходов.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время презентации коалиционного соглашения 9 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос о своем послании президенту США Дональду Трампу, Мерц сказал на английском языке: "Германия снова в игре" (Germany is back on track).

"Германия выполнит свои обязательства в плане обороны, и Германия готова укреплять собственную конкурентоспособность", – подчеркнул лидер ХДС.

Он добавил, что также это касается и всего Европейского Союза, в рамках которого "Германия снова будет очень сильным партнером" и будет двигать его вперед.

В прошлом месяце ХДС совместно с Социал-демократической партией Германии добились принятия реформы "долгового тормоза", которая ослабляет ограничения на размер госдолга и позволяет привлечь сотни миллиардов евро инвестиций в инфраструктуру и оборону.

Напомним, ранее в среду консерваторы из ХДС/ХСС и СДПГ объявили о согласовании коалиционного соглашения.

Оно еще должно быть обсуждено отдельно каждой из партий коалиции, и только после их одобрения возможно официальное формирование нового правительства. Фридриха Мерца могут утвердить канцлером Германии в начале мая.

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