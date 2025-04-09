Мерц пообіцяв збільшити витрати на оборону і звернувся до Трампа

Лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц, який має стати наступним канцлером країни, пообіцяв подальше збільшення оборонних витрат.

Про це він сказав на пресконференції під час презентування коаліційної угоди 9 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Відповідаючи на запитання про своє послання президенту США Дональду Трампу, Мерц сказав англійською: "Німеччина знову у грі" (Germany is back on track).

"Німеччина виконає свої зобов'язання в плані оборони, і Німеччина готова зміцнювати власну конкурентоспроможність", – підкреслив лідер ХДС.

Він додав, що також це стосується і всього Європейського Союзу, в межах якого "Німеччина знову буде дуже сильним партнером" і рухатиме його вперед.

Минулого місяця ХДС спільно із Соціал-демократичною партією Німеччини домоглись ухвалення реформи "боргового гальма", яка послаблює обмеження на розмір держборгу і дозволяє залучити сотні мільярдів євро інвестицій в інфраструктуру й оборону.

Нагадаємо, раніше в середу консерватори з ХДС/ХСС і СДПН оголосили про погодження коаліційної угоди.

Вона ще має бути обговорена окремо кожною з партій коаліції, й тільки після їхнього схвалення можливе офіційне формування нового уряду. Фрідріха Мерца можуть затвердити канцлером Німеччини на початку травня.

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