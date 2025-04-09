Бывшего "губернатора" Севастополя признали виновным в обходе санкций Британии

Так называемый "губернатор" аннексированного Россией Севастополя в 2017-2019 годах Дмитрий Освянников был признан виновным в суде Великобритании в нарушении наложенных на него санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

48-летнему Овсянникову, задержанному в Британии в начале прошлого года, инкриминировали пять пунктов нарушения санкций в период с февраля 2023-го по январь 2024 года.

Овсянникова обвиняли в том, что он заставил свою жену, 47-летнюю Екатерину Овсянникову, перечислить на его счет 76 тысяч фунтов стерлингов, часть из которых была предназначена для покупки внедорожника Mercedes-Benz.

Также прокуроры заявили, что Овсянников заставил 47-летнего брата Алексея Овсянникова купить автомобиль и оформить страховку на него, после чего Овсянников заплатил чуть более 41 тысячи фунтов за обучение детей своего брата в частной школе.

Присяжные признали Овсяникова виновным по двум пунктам обвинения в уклонении от уплаты за обучение детей брата, но он был оправдан по пунктам относительно автомобиля и страховки. С его жены были сняты все обвинения.

Приговор "экс-губернатору" должны объявить в пятницу в Королевском суде Саутворка в Лондоне.

Дмитрий Овсянников еще в 2017 году попал под санкции Европейского Союза за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Впоследствии санкции против него ввела и Украина.

После нескольких лет "губернаторства" Овсянников попросил "уволить" его "по собственному желанию". Затем он стал заместителем министра промышленности РФ, но после административного протокола о мелком хулиганстве, составленного в аэропорту в апреле 2020 года, его исключили из правящей партии "Единая Россия", а через две недели уволили из министерства.

В 2022 году Европейский суд аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении Овсянникова. Суд постановил, что для продления санкций нужны убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с руководством РФ и дестабилизирующего влияния на Украину после увольнения с занимаемых должностей.