Колишнього "губернатора" Севастополя визнали винним в обході санкцій Британії

Так званий "губернатор" анексованого Росією Севастополя у 2017-2019 роках Дмитрій Освянніков був визнаний винним у суді Великої Британії в порушенні накладених на нього санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

48-річному Овсяннікову, затриманому у Британії на початку минулого року, інкримінували пʼять пунктів порушення санкцій в період з лютого 2023-го по січень 2024 року.

Овсяннікова звинувачували в тому, що він змусив свою дружину, 47-річну Катерину Овсяннікову, перерахувати на його рахунок 76 тисяч фунтів стерлінгів, частина з яких була призначена для купівлі позашляховика Mercedes-Benz.

Також прокурори заявили, що Овсянніков змусив 47-річного брата Алексєя Овсяннікова купити автомобіль і оформити страховку на нього, після чого Овсянніков заплатив трохи більше 41 тисячі фунтів за навчання дітей свого брата в приватній школі.

Присяжні визнали Овсянікова винним за двома пунктами обвинувачення в ухиленні від сплати за навчання дітей брата, але його було виправдано за пунктами щодо автомобіля і страховки. З його дружини були зняті всі звинувачення.

Вирок "ексгубернатору" мають оголосити у пʼятницю у Королівському суді Саутворку в Лондоні.

Дмитрій Овсянніков ще у 2017 році потрапив під санкції Європейського Союзу за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Згодом санкції проти нього запровадила й Україна.

Після кількох років "губернаторства" Овсянніков попросив "звільнити" його "за власним бажанням". Потім він став заступником міністра промисловості РФ, але після адміністративного протоколу про дрібне хуліганство, складеного в аеропорту в квітні 2020 року, його виключили з правлячої партії "Єдина Росія", а через два тижні звільнили з міністерства.

У 2022 році Європейський суд анулював рішення Ради ЄС про подовження санкцій щодо Овсяннікова. Суд постановив, що для продовження санкцій потрібні переконливі докази наявності зв'язків Овсяннікова з керівництвом РФ і дестабілізуючого впливу на Україну після звільнення з займаних посад.