Глава Минздрава Словакии уходит в отставку после поддержки правительством отчета антивакцинатора

Министр здравоохранения Словакии Зузана Долинкова в пятницу, 4 октября, объявила об отставке из-за поддержки правительством известного словацкого антивакцинатора Петера Котлара и пренебрежения подведомственной ей сферой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Накануне Котлар, которого словацкое правительство назначило уполномоченным по расследованию борьбы с пандемией COVID-19, опубликовал отчет, преимущественно основывающийся на маргинальных теориях заговора.

Там утверждается, что пандемия была "актом биотерроризма" и "сфабрикованной операцией". Также рекомендуется прекратить вакцинацию мРНК-вакцинами, отказаться от подписания договора о противодействии будущим глобальным пандемиям и не принимать обновленные правила ВОЗ.

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Министерство здравоохранения Словакии не прокомментировало непосредственно отчет, но в заявлении отметило, что всегда "опирается на научные факты и знания". На следующий день глава ведомства объявила об отставке.

"Мне жаль, что на уровне правительственной коалиции существует поддержка идей правительственного доверенного лица, которые, по моему мнению, не имеют никакого научного обоснования", – сказала Долинкова, уточнив, что подаст заявление об отставке в ближайшие дни.

Также она раскритиковала новые бюджетные сокращения в сфере здравоохранения, которые являются частью нового правительственного "пакета консолидации", призванного сократить дефицит бюджета страны.

"Я считаю этот пакет консолидации неприемлемым для словацкого здравоохранения... Как министр здравоохранения, я не могу гарантировать, что сектор движется в правильном направлении", – добавила министр.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо подал иск против главного редактора словацкого онлайн-издания Aktuality.sk Петра Барды за книгу о Фицо из-за фото на обложке.

На этой неделе также выгнали из зала заседаний парламента Словакии оппозиционного депутата Михала Сайпса из-за футболки с надписью, которую расценили как политический лозунг.