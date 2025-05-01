Опрос: 16% австрийцев готовы защищать страну с оружием в руках

Среди граждан Австрии существует опасение третьей мировой войны, но немногие люди готовы воевать за страну в случае, если она произойдет.

Об этом свидетельствует опрос австрийского института исследований общественного мнения INTEGRAL, опубликованный 1 мая, пишет "Европейская правда".

Согласно результатам опроса, 55% респондентов в Австрии заявили, что опасаются эскалации ситуации в мире и возникновения новой мировой войны.

"В то же время только 16% готовы активно защищать Австрию в случае войны – мужчины значительно чаще (27%), чем женщины (9%)", – говорится в сообщении.

Кроме того, респонденты в Австрии назвали самой большой угрозой миру в Европе захватническую войну России в Украине, за которой следуют нынешняя политика США и иммиграция в Европу.

Также опрос показал, что, по мнению 62% австрийцев, Австрия, учитывая свою историю во Второй мировой войне, имеет особую моральную обязанность содействовать миру и сотрудничеству в мире.

"В то же время 82% опрошенных согласны с тем, что следующие поколения не должны нести ответственность за преступления Второй мировой войны", – добавили в INTEGRAL.

Отметим, прошлогодний опрос в Германии показал, что в целом 42% респондентов заявили, что будут защищать Германию с оружием в руках в случае военного нападения.