Большинство немецких мужчин готовы защищать страну с оружием в руках в случае нападения

61% немецких мужчин готов взять оружие в руки для защиты своей страны в случае нападения.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса Бундесвера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В общем 42% респондентов заявили, что будут защищать Германию с оружием в руках в случае военного нападения – на три процента больше, чем в прошлом году.

Однако это сильно отличается в зависимости от пола: 61% мужчин в возрасте до 50 лет взял бы в руки оружие, среди опрошенных женщин таких только 21%.

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Большинство респондентов также положительно относятся к Бундесверу. 57% респондентов выступают за дальнейшее увеличение оборонного бюджета. 58% выступают за то, чтобы Бундесвер нанимал больше солдат. Независимо от текущей ситуации в сфере безопасности и обороны, 85% опрошенных граждан заявили, что доверяют Бундесверу.

Было также исследовано отношение к теме "компетентности для войны". Министр обороны Борис Писториус ввел этот термин в оборот, чтобы призвать к более жесткой политике безопасности.

Во время дебатов также обсуждалось возможное восстановление всеобщей воинской обязанности. Согласно опросу Бундесвера, 46% респондентов считают это необходимым, тогда как 25% выступают категорически против призыва. В то же время большинство – 60% – убеждены, что введение военной службы усилит обороноспособность Бундесвера.

Бундесвер опросил почти 2 000 граждан в рамках репрезентативного опроса. Опрос населения проводится ежегодно с 1996 года с целью измерения социального восприятия Бундесвера среди населения.

Опрос также показал, что по сравнению с предыдущим годом в Германии увеличилось число тех, кто поддерживает предоставление военной поддержки Украине.

Другой опрос показал, что подавляющее большинство граждан Германии выступают против предоставления Украине крылатых ракет Taurus дальностью до 500 километров.