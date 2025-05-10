Турция выразила готовность мониторить возможное прекращение огня в Украине

Турция готова принять участие в процессе мониторинга соблюдения возможного прекращения огня между РФ и Украиной.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, который присутствовал онлайн на встрече коалиции решительных в Киеве, передает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Во время онлайн-встречи Хакан Фидан подчеркнул приверженность Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, выразив поддержку Анкары безусловному прекращению огня

Он подтвердил, что Анкара поддерживает установление безусловного прекращения огня в конфликте и поддерживает усилия, направленные на его достижение.

"Фидан также выразил готовность Турции выполнять свои обязанности по мониторингу режима прекращения огня, если таковой будет установлен в конфликте, который длится уже четвертый год", – говорится в сообщении.

По итогам саммита 10 мая коалиция решительных требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

Как сообщала Европейская правда, ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.