Туреччина висловила готовність моніторити можливе припинення вогню в Україні

Туреччина готова взяти участь у процесі моніторингу дотримання можливого припинення вогню між РФ і Україною.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, який був присутній онлайн на зустрічі коаліції рішучих у Києві, передає "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Під час онлайн-зустрічі Хакан Фідан підкреслив відданість Туреччини територіальній цілісності та суверенітету України, висловивши підтримку Анкари безумовному припиненню вогню

Він підтвердив, що Анкара підтримує встановлення безумовного припинення вогню в конфлікті і підтримує зусилля, спрямовані на його досягнення.

"Фідан також висловив готовність Туреччини виконувати свої обов'язки з моніторингу режиму припинення вогню, якщо такий буде встановлений у конфлікті, який триває вже четвертий рік", – йдеться у повідомленні.

За підсумками саміту 10 травня коаліція рішучих вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.