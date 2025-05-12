В Конгрессе хотят расследовать данные о планах Катара подарить Трампу элитный самолет

Демократы в Палате представителей Конгресса США требуют провести расследование сообщений о том, что администрация Дональда Трампа планирует принять в подарок от Катара самолет стоимостью около 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает Axios, информирует "Европейская правда".

Как указано, подаренный Катаром самолет могут использовать как президентский борт Air Force One, а после того, как Трамп уйдет с должности, лайнер перейдет в его личное пользование.

Национальный комитет Демократической партии выпустил пресс-релиз, в котором назвал это событие "последней аферой" Трампа.

Конгрессмен-демократ Ричи Торрес написал письмо в Управление по делам ответственности правительства США, исполняющему обязанности генерального инспектора Министерства обороны и Управление правительственной этики с просьбой провести расследование этих данных.

"С оценочной стоимостью 400 миллионов долларов, воздушный дворец станет самым дорогим подарком, который когда-либо получал президент от иностранного правительства", – написал он в письме, которое есть в распоряжении Axios.

Торрес попросил "немедленно" провести этическую проверку потенциального подарка и предоставить консультативное мнение относительно того, нарушает ли он федеральные этические нормы или статью Конституции США о вознаграждении.

Он также попросил предоставить рекомендации по "реформам политики, направленным на предотвращение превращения иностранных подарков в частную собственность действующими или бывшими президентами".

СМИ ранее сообщили, что Катар планирует подарить Трампу элитный самолет Boeing 747-8, и американская администрация якобы уже согласилась на это.

Этот самолет может стать самым дорогим в истории подарком американскому чиновнику.

Трамп впоследствии признал, что Катар намерен подарить ему самолет, а также отметил, что не видит в этом никакой проблемы.