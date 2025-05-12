Трамп признал, что Катар собрался подарить ему самолет, и не видит в этом проблем

Президент США Дональд Трамп подтвердил слухи в СМИ о том, что Катар планирует подарить ему элитный самолет для переоборудования под президентский борт, и заявил, что не видит в этом никаких проблем.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп подтвердил, что согласился принять в подарок от королевской семьи Катара элитный Boeing 747-8, и не видит в этом никакой проблемы.

"Факт, что Министерство обороны получает в подарок, бесплатно, самолет модели 747, чтобы заменить 40-летний президентский борт, временно, через очень публичную и прозрачную транзакцию, так беспокоит нечестных демократов, что они настаивают, чтобы мы заплатили, в долларах, за этот самолет", – написал Трамп, в дополнение обозвав критиков из Демократической партии "лузерами".

Напомним, американские СМИ неофициально узнали, что Катар планирует подарить президенту США Дональду Трампу элитный самолет Boeing 747-8, и американская администрация согласилась на это.

Самолет может стать самым дорогим в истории подарком американскому чиновнику, а описанный план его предоставления "вызывает этические вопросы".

В Катаре заявили о "неточности" в информации СМИ о подготовке роскошного подарка и отметили, что в этом вопросе еще не все решено.

Напомним, Еврокомиссия начала дисциплинарное производство против бывшего топ-чиновника, которого обвиняют в принятии роскошных подарков от Катара.