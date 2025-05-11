СМИ: Катар подарит Трампу элитный Boeing, который станет самым дорогим подарком правительству США

Катар планирует подарить президенту США Дональду Трампу элитный самолет Boeing 747-8, и американская администрация якобы уже согласилась на это; самолет может стать самым дорогим в истории подарком американскому чиновнику.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника США, непосредственно знакомого с этим вопросом. Ранее о плане узнали также ABC News.

Администрация Трампа якобы согласилась принять в подарок от королевской семьи Катара элитный Boeing 747-8, который Трамп сможет дооборудовать всем необходимым для превращения в президентский борт. После завершения каденции Трампа самолет хотят передать президентской библиотеке Трампа, что даст ему возможность дальше использовать борт.

Это станет, вероятно, самым дорогим в истории подарком должностному лицу США.

Как отмечается в публикации, эти планы поднимают "значительные этические вопросы" с учетом стоимости подарка (новый самолет этой модели стоит около 400 млн долларов) и того, что он де-факто останется в распоряжении Трампа.

Юристы Белого дома якобы не увидели нарушения законодательства в принятии такого подарка. Сначала катарская сторона предлагала организовать дело так, чтобы самолет сразу подарили библиотеке Трампа, но в этой модели увидели противоречия с положениями конституции.

Модель с передачей самолета президентской библиотеке частично позаимствовали из примера Рональда Рейгана – его президентский борт также передали библиотеке, но после вывода из эксплуатации и в качестве экспоната.

Дональд Трамп уже имеет в собственности частный самолет, известный под именем Trump Force One. Он является более старой моделью 757 и выполняет полеты с начала 1990-х годов. Сначала самолетом пользовался соучредитель Microsoft Пол Аллен, затем в 2011 году его купил Трамп.

Катарский подарок позволил бы Трампу получить бесплатно значительно более новый самолет для собственного пользования, а также является актуальным из-за многочисленных задержек с выполнением Boeing правительственного контракта на обновление парка самолетов – от компании ожидают два новых борта.

Официально о подарке должны объявить в ближайшие дни, во время первого за эту каденцию визита Трампа в государства Персидского залива.

Напомним, Европейская комиссия начала дисциплинарное производство против бывшего топ-чиновника, которого обвиняют в принятии роскошных подарков от Катара.

Расследование в отношении него началось через два года после скандала "Катаргейт", в рамках которого ряд законодателей ЕС обвинили в получении денег за продвижение интересов Катара и Марокко.