В Украине приветствуют решение ICAO по сбитию MH17: Россия не уйдет от ответственности

Решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), подтверждающее роль России в сбивании рейса MH17 в июле 2014 года, приближает привлечение Москвы к ответственности.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, которая по совместительству является представительницей при ICAO.

В понедельник стало известно, что Совет ИКАО подтвердил ответственность России за сбивание рейса MH17 в июле 2014 года и нарушение ею Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции).

Дипломат подчеркнула, что Россия не уйдет от ответственности за каждое свое преступление, а "сегодняшнее решение Совета ИКАО по делу МН17 – это еще один важный шаг в привлечении РФ к ответственности".

Она напомнила, что в 2022 году Россия впервые за всю историю деятельности ИКАО не была избрана в состав Совета организации и внесена в список государств, представляющих угрозу авиационной безопасности.

"Гражданская авиация является болезненной темой для россиян, и мы будем продолжать работать над тем, чтобы такие нарушители Чикагской конвенции, как Россия и Иран, понесли ответственность", – подчеркнула Ковалив.

Совет ИКАО принял решение по спору, инициированному Нидерландами и Австралией в марте 2022 года против Российской Федерации по сбиванию рейса MH17.

Что касается Москвы, то она еще летом 2024 года заявила о одностороннем прекращении участия в споре в Международной организации гражданской авиации.

Напомним, в июле 2014 года российские боевики из так называемой "ДНР" сбили самолет рейса MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур" над восточной Украиной. В результате погибли все 298 человек на борту.