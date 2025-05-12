В Україні вітають рішення ICAO щодо збиття MH17: Росія не уникне відповідальності

Рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яке підтверджує роль Росії у збитті рейсу MH17 у липні 2014 року, наближає притягнення Москви до відповідальності.

Про це в коментарі "Європейській правді" сказала посол України в Канаді Юлія Ковалів, яка за сумісництвом є представницею при ICAO.

У понеділок стало відомо, що Рада ІКАО підтвердила відповідальність Росії за збиття рейсу MH17 в липні 2014 року і порушення нею Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказької конвенції).

Дипломатка підкреслила, що Росія не уникне відповідальності за кожен свій злочин, а "сьогоднішнє рішення Ради ІСАО у справі МН17 – це ще один важливий крок у притягнення РФ до відповідальності".

Вона нагадала, що у 2022 році Росія вперше за всю історію діяльності ІСАО не була обрана до складу Ради організації та внесена до списку держав, які становлять загрозу авіаційній безпеці.

"Цивільна авіація є болючою темою для росіян, і ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб такі порушники Чиказької конвенції, як Росія та Іран, понесли відповідальність", – підкреслила Ковалів.

Рада ІСАО ухвалила рішення за спором, ініційованим Нідерландами та Австралією в березні 2022 року проти Російської Федерації щодо збиття рейсу MH17.

Що стосується Москви, то вона ще влітку 2024 року заявила про одностороннє припинення участі у спорі в Міжнародній організації цивільної авіації.

Нагадаємо, у липні 2014 року російські бойовики з так званого "ДНР" збили літак рейсу MH17 "Амстердам – Куала-Лумпур" над східною Україною. У результаті загинули всі 298 людей на борту.