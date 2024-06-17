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Россия выходит из спора Австралии и Нидерландов по делу о сбитии МН17

Новости — Понедельник, 17 июня 2024, 18:40 — Олег Павлюк

Министерство иностранных дел России заявило о прекращении участия в рассмотрении жалобы Австралии и Нидерландов в Совете Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи со сбитием рейса МН17 над Украиной в июле 2014 года.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление российский МИД опубликовал 17 июня.

Многословное заявление внешнеполитического ведомства Москвы сводится к тому, что ей не дали возможности участвовать в расследовании катастрофы МН17, а выводы международного расследования она считает "псевдорезультатами".

"В таких условиях говорить о беспристрастном установлении фактов и тем более о справедливом решении невозможно. Совет ІСАО – неподходящее место для поиска правды", – констатирует МИД России.

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Сообщение – после традиционных обвинений в сторону Запада – завершается тем, что Россия "прекращает участие в этом фарсе" и не признает правомочности Совета "рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними".

Австралия совместно с Нидерландами начала судебное дело против России в Международной организации гражданской авиации из-за сбития рейса MH17 Malaysia Airlines в марте 2022 года.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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