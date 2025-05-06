В Польше в аварию попал автобус с американскими солдатами, есть пострадавшие
Новости — Вторник, 6 мая 2025, 09:08 —
В Польше в ночь на вторник автобус с американскими солдатами съехал с дороги, восемь человек пострадали.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
В автобусе в общей сложности ехали 35 человек. Это американские солдаты, которые ехали из Германии в Литву, подтвердила утром полковник Йоанна Клейшмит, пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Польши.
По предварительным данным, один из трех автобусов, ехавших в направлении Вроцлава, съехал с дороги и упал в кювет.
Всего пострадали восемь человек.
На место происшествия было направлено несколько десятков пожарных и две машины скорой помощи. Также был предоставлен второй автобус, в котором собрались пассажиры.
Пострадавшие жаловались на головную боль и боль в шейном отделе позвоночника. Однако их жизни и здоровью ничего не угрожает
К 5:00 на месте происшествия осложнений не было.
Во Франции 20 марта произошло ДТП с участием четырех автобусов, перевозивших военнослужащих, в результате которого пострадали 36 человек.
Также в конце марта на севере Польши двое солдат получили легкие ранения в ДТП с участием четырех транспортных средств.