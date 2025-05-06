В Польше в аварию попал автобус с американскими солдатами, есть пострадавшие

В Польше в ночь на вторник автобус с американскими солдатами съехал с дороги, восемь человек пострадали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В автобусе в общей сложности ехали 35 человек. Это американские солдаты, которые ехали из Германии в Литву, подтвердила утром полковник Йоанна Клейшмит, пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Польши.

фото PAP

По предварительным данным, один из трех автобусов, ехавших в направлении Вроцлава, съехал с дороги и упал в кювет.

Всего пострадали восемь человек.

На место происшествия было направлено несколько десятков пожарных и две машины скорой помощи. Также был предоставлен второй автобус, в котором собрались пассажиры.

Пострадавшие жаловались на головную боль и боль в шейном отделе позвоночника. Однако их жизни и здоровью ничего не угрожает

К 5:00 на месте происшествия осложнений не было.

Во Франции 20 марта произошло ДТП с участием четырех автобусов, перевозивших военнослужащих, в результате которого пострадали 36 человек.

Также в конце марта на севере Польши двое солдат получили легкие ранения в ДТП с участием четырех транспортных средств.