В Чехии планируют создать украинско-чешскую школу F-16

Украина и Чехия работают над созданием украинско-чешской школы F-16.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге в воскресенье, пишет "Европейская правда".

По словам президента, представители Украины и Чехии обсуждают следующие шаги в рамках "авиационной коалиции", а именно – создание украинско-чешской школы F-16.

"Очевидно, что на данный момент по соображениям безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине, российские удары продолжаются ежедневно. Поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы могли открыться за пределами Украины, и это будет", – сказал Зеленский.

По словам президента, в Праге договорились, что „Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений".

Президент Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Чехию с официальным визитом.

После встречи с чешским президентом Павелом Зеленский сообщил, что в рамках "чешской снарядной инициативы" в этом году Украина может получить 1,8 млн единиц артиллерийских боеприпасов.