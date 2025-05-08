Стефанишина говорит о несправедливости в отношении Украины со стороны ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что в ЕС наблюдается отличное отношение к евроинтеграции Украины из-за торможения со стороны Венгрии.

Об этом она сказала во время Киевского форума по безопасности 8 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Стефанишина сказала, что новая Европейская комиссия провозгласила расширение своим главным приоритетом наряду с оборонной политикой, но "на сегодняшний день мы видим, что это быстро обесценивается".

"Эти усилия ничего не стоят. Украина может тысячу раз сделать домашнюю работу, Украина может быть и сохранять функциональность и способность в условиях войны. И сегодня я слышу из Брюсселя: "Вы же и так сильны, вы сможете, нужно помочь другим". Это несправедливо", – добавила она.

Вице-премьер объяснила, что речь идет не только о блокировании движения Украины в ЕС со стороны Венгрии, но и о том, что "на этом пути никто не имеет права подумать о том, что членство Украины в ЕС нереально".

"Тот этап, на котором сейчас находится Украина – я его очень легко могу сравнить с этапом, которому будет предшествовать завершение войны. Мы сделали все правильно. Мы все выполнили. Мы боролись отчаянно. Но сегодня нас не хотят двигать вперед. Просто так. Не потому, что это неважно, не потому, что нет желания, а потому, что так легче", – утверждает она.

В то же время Стефанишина выразила уверенность, что Украина в 2025 году откроет все переговорные кластеры, и "все страны ЕС так или иначе осознают, что это произойдет".

Напомним, в последнее время появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС из-за вето Венгрии.

Сообщалось, что наиболее лояльные к Украине страны-члены ЕС не пойдут на блокирование начала переговоров о вступлении с Молдовой отдельно от Украины.

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