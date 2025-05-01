Трамп пригрозил санкциями всем, кто покупает нефть у Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные санкции против стран или компаний, которые покупают иранскую нефть.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Truth Social.

В посте, написанном заглавными буквами, Трамп заявил, что "любое физическое или юридическое лицо, которое покупает любое количество нефти или нефтехимической продукции из Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям".

"Им будет запрещено вести любую деятельность в Соединенных Штатах Америки", – добавил президент США.

Заявление Трампа нацелено на один из основных источников доходов Ирана и знаменует эскалацию давления на Тегеран, с которым США ведут переговоры о сокращении ядерной программы.

Эти переговоры зашли в тупик после того, как ранее в четверг стало известно о переносе очередного раунда американо-иранских переговоров "по логистическим причинам".

Администрация Трампа на переговорах требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

В свою очередь Тегеран заявляет, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.

Ранее стало известно, что представители Франции, Великобритании и Германии, которые являются сторонами "ядерного соглашения" 2015 года, согласились на встречу с Ираном перед следующим раундом переговоров Тегерана и Вашингтона.