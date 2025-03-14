Норвегия отмела упреки России в "милитаризации" Шпицбергена

В Норвегии отвергли упреки Министерства иностранных дел России, которое обвинило страну и НАТО в якобы милитаризации Шпицбергена в нарушение многостороннего договора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу российский МИД заявил, что Норвегия нарушает Шпицбергенский трактат 2020 года, согласно которому архипелаг является демилитаризованной зоной.

"Шпицберген все в большей степени втягивается в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО", – говорится в заявлении ведомства.

Доподлинно неизвестно, что именно вызвало такие утверждения Москвы. Но в последние дни несколько норвежских политиков выступили за увеличение военного присутствия на Шпицбергене и вокруг него.

Представитель Министерства иностранных дел Норвегии в ответ на запрос NRK подчеркнул, что Шпицберген является частью Норвегии и частью НАТО.

"Норвежские власти, конечно, действуют в соответствии с договором о Шпицбергене", – добавили там.

Шпицбергенский трактат был подписан 9 февраля 1920 года в Париже между несколькими странами относительно статуса архипелага. Соглашение предоставляет Норвегии суверенитет над Шпицбергеном, но также накладывает ограничения на его использование в определенных военных целях.

В 2022 году власти Норвегии на основании санкций не выдали разрешение российской горнодобывающей компании "Арктикуголь" перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.