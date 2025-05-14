МИД Польши предупредил поляков в Украине о невозможности проголосовать на выборах президента

В Министерстве иностранных дел Польши предупредили, что поляки, которые находятся на территории Украины не смогут проголосовать на выборах президента, первый тур который состоится 18 мая.

Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вронский, которого цитирует Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Перед президентскими выборами МИД решил не создавать избирательный округ в Украине. Аналогичное решение было принято относительно выборов в Сейм и Сенат в октябре 2023 года и выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

"Если проходят выборы и, например, происходит воздушная атака и есть инструкция идти в укрытие, что делать с комиссией, а также как избежать затягивания ее работы в таких обстоятельствах?" – отметил Вронский.

Он подчеркнул, что Польша действует в соответствии с правилами, которые применяют другие страны в этом вопросе.

Пресс-секретарь МИД не смог назвать точное количество польских граждан с правом голоса, которые находятся в Украине. По оценкам, оно составляет около 1,4 тысячи человек.

Он добавил, что лица, желающие принять участие в голосовании, должны вернуться в Польшу и внести себя в список избирателей в выбранной гмине.

В Польше в воскресенье, 18 мая, состоится первый тур президентских выборов. Главными кандидатами являются мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который представляет партию власти "Гражданская платформа", и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает правоконсервативная "Право и справедливость".

Тшасковский в последних предвыборных опросах сохраняет лидерство, однако теряет позиции.

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