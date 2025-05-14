МЗС Польщі попередило поляків в Україні про неможливість проголосувати на виборах президента

У Міністерстві закордонних справ Польщі попередили, що поляки, які перебувають на території України не зможуть проголосувати на виборах президента, перший тур який відбудеться 18 травня.

Про це заявив речник польського МЗС Павел Вронський, якого цитує Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Перед президентськими виборами МЗС вирішило не створювати виборчий округ в Україні. Аналогічне рішення було прийнято щодо виборів до Сейму і Сенату в жовтні 2023 року та виборів до Європейського парламенту в червні 2024 року.

"Якщо відбуваються вибори і, наприклад, відбувається повітряна атака і є інструкція йти до укриття, що робити з комісією, а також як уникнути затягування її роботи в таких обставинах?" – зазначив Вронський.

Він наголосив, що Польща діє відповідно до правил, які застосовують інші країни в цьому питанні.

Речник МЗС не зміг назвати точну кількість польських громадян з правом голосу, які перебувають в Україні. За оцінками, вона становить близько 1,4 тисячі осіб.

Він додав, що особи, які бажають взяти участь у голосуванні, повинні повернутися до Польщі та внести себе до списку виборців у вибраній гміні.

У Польщі в неділю, 18 травня, відбудеться перший тур президентських виборів. Головними кандидатами є мер Варшави Рафал Тшасковський, який представляє партію влади "Громадянська платформа", та очільник Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна "Право і справедливість".

Тшасковський в останніх передвиборчих опитуваннях зберігає лідерство, однак втрачає позиції.

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