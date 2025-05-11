У Польщі за тиждень до виборів президента кандидат від партії влади втрачає позиції
Новини — Неділя, 11 травня 2025, 11:02
Мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується в президенти Польщі від партії влади "Громадянська платформа", зберігає лідерство, однак втрачає позиції.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного агентством Opinia24, яке наводить RMF24.
Згідно з опитуванням, за Тшасковського готові проголосувати 30% опитаних. Як зазначено, "це один з найгірших результатів кандидата в цій кампанії".
Друге місце в опитуванні посів підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" Кароль Навроцький, за якого мають намір проголосувати 25% респондентів.
Третій результат в опитуванні отримав кандидат від антиукраїнської "Конфедерації" Славомір Менцен. Його підтримують 13% респондентів.
Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.
Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.
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