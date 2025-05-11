У Польщі за тиждень до виборів президента кандидат від партії влади втрачає позиції

Мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується в президенти Польщі від партії влади "Громадянська платформа", зберігає лідерство, однак втрачає позиції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування, проведеного агентством Opinia24, яке наводить RMF24.

Згідно з опитуванням, за Тшасковського готові проголосувати 30% опитаних. Як зазначено, "це один з найгірших результатів кандидата в цій кампанії".

Друге місце в опитуванні посів підтримуваний опозиційною партією "Право і справедливість" Кароль Навроцький, за якого мають намір проголосувати 25% респондентів.

Третій результат в опитуванні отримав кандидат від антиукраїнської "Конфедерації" Славомір Менцен. Його підтримують 13% респондентів.

Президентські вибори в Польщі відбудуться 18 травня, а можливий другий тур – 1 червня.

Як повідомлялося, заявки на участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі подали 17 кандидатів – це найбільша кількість претендентів на президентське крісло з 1995 року.

Читайте також, чому польським політикам незабаром доведеться пом'якшувати антиукраїнські заяви.