Оппонент Орбана начал пеший марш, протестуя против поддержки ультраправого Симиона

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр в среду начал 300-километровый поход в знак протеста против сближения премьер-министра Виктора Орбана с ультраправым лидером президентской гонки в Румынии Джордже Симионом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

Мадяр заявил, что его 12-дневный поход имеет целью привлечь внимание к предательству Орбаном этнических венгров, проживающих в Румынии, из-за поддержки националиста-евроскептика Джордже Симиона.

Лидер "Тисы" планирует пройти пешком до румынского пограничного города Орадя и призвал своих сторонников присоединиться к нему.

"Мы сделаем около миллиона шагов ради мира и национального единства. Почему? Уже в который раз венгерский премьер предал своих соотечественников... плюнул в лицо нашим венгерским братьям и сестрам за рубежом", – сказал Мадяр на митинге в Будапеште в среду.

Решение венгерского премьера открыто поддержать Джордже Симиона вызвало бурную реакцию среди миллиона этнических венгров Румынии, религиозные и политические лидеры которых заявили, что победа ультраправого кандидата может угрожать правам меньшинств.

Действия Мадяра происходят на фоне растущей политической напряженности в Венгрии. Она усилилась после того, как Орбан обвинил "Тису" в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Разоблачение Службой безопасности Украины двух венгерских разведчиков привело к взаимной высылке дипломатов из Киева и Будапешта.