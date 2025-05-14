Опонент Орбана почав пішу ходу, протестуючи проти підтримки ультраправого Сіміона

Лідер найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр у середу розпочав 300-кілометрову ходу на знак протесту проти зближення прем'єр-міністра Віктора Орбана з ультраправим лідером президентських перегонів у Румунії Джордже Сіміоном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

Мадяр заявив, що його 12-денний похід має на меті привернути увагу до зради Орбаном етнічних угорців, які проживають в Румунії, через підтримку націоналіста-євроскептика Джордже Сіміона.

Лідер "Тиси" планує пройти пішки до румунського прикордонного міста Орадя і закликав своїх прихильників приєднатися до нього.

"Ми зробимо близько мільйона кроків заради миру і національної єдності. Чому? Вже вкотре угорський прем'єр зрадив своїх співвітчизників... плюнув в обличчя нашим угорським братам і сестрам за кордоном", – сказав Мадяр на мітингу в Будапешті в середу.

Рішення угорського премʼєра відкрито підтримати Джордже Сіміона викликало бурхливу реакцію серед мільйона етнічних угорців Румунії, релігійні та політичні лідери яких заявили, що перемога ультраправого кандидата може загрожувати правам меншин.

Хода Мадяра відбувається на тлі все більшої політичної напруженості в Угорщині. Вона посилилась після того, як Орбан звинуватив "Тису" у співпраці з українськими спецслужбами.

Викриття Службою безпеки України двох угорських агентів розвідки призвело до взаємного вислання дипломатів з Києва та Будапешта.