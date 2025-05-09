Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии.

Об этом заявил глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 9 мая, Украина выслала двух венгерских дипломатов в ответ на действия страны: они должны покинуть Украину в течение 48 часов.

"Только что мы пригласили посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту", – заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина действует в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и национальных интересов.

Как известно, в пятницу Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье – в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Сначала глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и упомянул об "антивенгерской пропаганде".

Но через несколько часов Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Также венгерские власти утверждают, что заявление Украины о разоблачении разведывательной сети Венгрии на своей территории свидетельствует о сотрудничестве Киева и оппозиционной партии "Тиса".