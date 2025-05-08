FT: в ЕС призывают избегать конфликтов с Трампом, чтобы не сорвать саммит НАТО

Столицы стран ЕС призывают Брюссель воздержаться от любых потенциальных мер в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа и избегать любых конфликтов с ним до саммита НАТО в июне, чтобы не сорвать мероприятие.

Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Дипломаты и правительственные чиновники сообщили изданию, что их правительства призывают приостановить любые важные решения, связанные с США, до тех пор, пока не будут известны результаты встречи НАТО в Гааге в следующем месяце.

Представителей НАТО также призывают максимально сократить саммит, чтобы минимизировать вероятность конфликтов с Трампом, поскольку существует большая неопределенность относительно того, что президент США может сделать на саммите.

Наряду с интенсивными переговорами между ключевыми европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте о том, как успокоить Трампа на встрече 24-25 июня, столицы также призывают Еврокомиссию избежать конфронтации с Белым домом накануне встречи.

По словам официальных лиц, это включает в себя избегание провокационных публичных дискуссий о торговых санкциях в ответ на пошлины Трампа, отсрочку решений о закупках вооружений, которые предполагают выбор между европейскими и американскими вариантами, а также избегание критики подхода США к Украине и риторики относительно аннексии Гренландии.

"Накануне Гааги царит большая нервозность, и общее мнение заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы (Трамп) приехал, сказать ему то, что он хочет услышать, и проводить его без каких-либо катастроф", – сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС, участвующий в обсуждениях.

"Нам нужно разработать надежный план для упорядоченной передачи (оборонной) ответственности (от США к Европе). Это единственный и самый важный приоритет... превыше всего", – заявил один из высокопоставленных чиновников НАТО.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите, он может решить отменить визит, если остальные члены НАТО не примут предварительного соглашения об увеличении расходов и принятии на себя большей ответственности за защиту Европы.

НАТО готовит подробное исследование текущих возможностей своих членов, чтобы подготовить основательные дискуссии о нынешней зависимости Европы от США, а также о том, как ее уменьшить и как быстро.

Также оценивают, в каких сферах США могут сократить свое присутствие, не ставя под угрозу безопасность континента. Европейские чиновники неофициально оценивают, что со средними расходами на оборону, которые приближаются к 4%, и согласованным с США планом по наращиванию европейских вооруженных сил, реалистичным является срок от пяти до десяти лет.

По данным агентства Reuters, генсек НАТО Марк Рютте предложил новую модель финансирования обороны, которая позволит странам-членам выполнить требование Трампа о расходах на уровне 5% ВВП.