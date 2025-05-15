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Зеленский лично будет на саммите европейских лидеров в Албании 16 мая

Новости — Четверг, 15 мая 2025, 17:17 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский объявил, что примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в пятницу в Албании.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что после переговоров с Эрдоганом договорился совместно отправиться на саммит Европейского политического сообщества в Тиране.

"Эта встреча была организована заранее. Там будет более 40 лидеров", – добавил он.

Европейское политическое сообщество – это формат сотрудничества государств на европейском континенте, открытый для государств за пределами Евросоюза.

Предыдущий саммит Европейского политического сообщества состоялся в ноябре 2024 года в Будапеште.

Накануне президент Черногории Яков Милатович сказал, что рассчитывает на встречу с Зеленским в кулуарах саммита в Тиране.

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Зеленский Албания
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