Зеленский лично будет на саммите европейских лидеров в Албании 16 мая
Президент Владимир Зеленский объявил, что примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в пятницу в Албании.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет "Европейская правда".
Зеленский заявил, что после переговоров с Эрдоганом договорился совместно отправиться на саммит Европейского политического сообщества в Тиране.
"Эта встреча была организована заранее. Там будет более 40 лидеров", – добавил он.
Европейское политическое сообщество – это формат сотрудничества государств на европейском континенте, открытый для государств за пределами Евросоюза.
Предыдущий саммит Европейского политического сообщества состоялся в ноябре 2024 года в Будапеште.
Накануне президент Черногории Яков Милатович сказал, что рассчитывает на встречу с Зеленским в кулуарах саммита в Тиране.