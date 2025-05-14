Президент Чорногорії анонсував візит Зеленського

Президент Володимир Зеленський у найближчі дні має відвідати Чорногорію для підписання двосторонньої угоди про безпеку та торгівлю.

Про це сказав глава Чорногорії Яков Мілатович на пресконференції в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Standard.

Чорногорський президент сказав, що раніше був попередньо домовлений візит Зеленського на 15 травня, "однак, як ви бачили, завтра в Туреччині мають відбутися переговори на найвищому рівні між Україною та Росією, тому ця дата остаточно відхилена".

Іншою датою візиту президента України, яка обговорювалась, була субота, 17 травня, але в уряді прем'єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча сказали, що він має "попередні зобов'язання".

"Тому візит перенесено на іншу дату", – сказав Мілатович.

Він водночас оголосив, що зустрінеться із Зеленським у кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в п'ятницю в Тирані.

Як повідомляло Vijesti, президент України під час візиту в Чорногорії має підписати двосторонню угоду стосовно співпраці у сфері безпеки – переговори про неї сторони почали улітку 2024-го.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Чорногорія, яка є країною – кандидатом на вступ до Європейського Союзу, закрила три розділи переговорів про вступ, що сталось уперше за сім років.