Глава посольства Польши: миротворческой миссии пока не существует, поэтому об участии войск речь не идет

Глава посольства Польши в Украине Петр Лукашевич объяснил позицию страны относительно отказа отправлять свои войска в рамках потенциальной миротворческой миссии.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

У Лукашевича спросили о разговорах среди европейских союзников о потенциальной отправке определенного военного контингента в Украину, в чем, как известно, Польша отказалась участвовать.

Он отметил, что Польша готова поддержать миссию, "которая еще не создана, логистическими мерами, участием в воздушных компонентах, которые будут так или иначе защищать эту логистику".

Лукашевич обратил внимание на то, что у этой миссии "нет ни названия, ни задачи, ни состава, ни политических условий".

"В принципе, ничего нет. Есть какая-то идея, которая висит в воздухе. Обратите внимание, что ни одна из стран, за исключением двух, не заявляет о готовности присоединиться к этой миссии", – сказал он.

Глава посольства Польши в Украине заверил – страна обязательно вернется к этому разговору, если такие условия появятся, но пока нет "ни одной конкретики".

"Именно поэтому позиция Польши на данный момент однозначна. Польша не будет отправлять своих солдат. Она предоставит поддержку миссии, которая будет сформулирована, но пока ни о чем конкретном речи не идет", – подытожил Лукасевич.

Отметим, что отказ отправлять войска в Украину является системной позицией нынешнего польского руководства.

Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает возможность развертывания войск на территории Украины, главной целью которых будет немедленное оказание помощи в тренировке и восстановлении украинских вооруженных сил для сдерживания очередного российского нападения.

Также "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".