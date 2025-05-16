Керівник посольства Польщі: миротворчої місії поки не існує, тому про участь військ не йдеться

Керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич пояснив позицію країни щодо відмови відправляти свої війська у межах потенційної миротворчої місії.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

У Лукасевича запитали щодо розмов серед європейських союзників про потенційне відправлення певного військового контингенту до України, у чому, як відомо, Польща відмовилася брати участь.

Він зазначив, що Польща готова підтримати місію, "яка ще не створена, логістичними заходами, участю в повітряних компонентах, які будуть так чи інакше захищати цю логістику".

Лукасевич звернув увагу на те, що у цієї місії "немає ані назви, ані завдання, ані складу, ані політичних умов".

"В принципі, нічого немає. Є якась ідея, що зависла в повітрі. Зверніть увагу, що жодна з країн, за винятком двох, не декларує готовність приєднатися до цієї місії", – сказав він.

Керівник посольства Польщі в Україні запевнив – країна обов'язково повернеться до цієї розмови, якщо такі умови з'являться, але наразі немає "жодної конкретики".

"Саме тому позиція Польщі на даний момент однозначна. Польща не буде відправляти своїх солдатів. Вона надасть підтримку місії, яка буде сформульована, але наразі ні про що конкретне не йдеться", – підсумував Лукасевич.

Зазначимо, що відмова відправляти війська в Україну є системною позицією нинішнього польського керівництва.

Раніше стало відомо, що Британія розглядає можливість розгортання військ на території України, головною метою яких буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу.

Також "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією заявляла, що працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

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