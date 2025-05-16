В Гренландии хотят пересмотреть оборонное соглашение с США и укрепить связи с ЕС

Гренландия стремится получить больше выгоды от оборонного соглашения с Соединенными Штатами, заключенного еще в 1951 году, и одновременно усилить сотрудничество с Европейским Союзом.

Об этом в интервью агентству Reuters заявила министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, пишет "Европейская правда".

Как напомнило агентство, соглашение между США и Данией, подписанное в 1951 году, предоставляет американцам право свободно передвигаться и строить военные базы на территории Гренландии при условии уведомления Дании и острова.

Моцфельдт заявила, что нынешний формат договоренностей с США уже не соответствует современным потребностям.

"Мы хотим получать больше от этого соглашения", – сказала она, подчеркнув, что речь идет не только об оборонных вопросах, но и о сотрудничестве в области образования, бизнеса и борьбы с изменениями климата.

Моцфельдт также посетила Брюссель, где провела переговоры с должностными лицами ЕС, отметив стремление Гренландии к расширению прямых связей с Евросоюзом. Она отметила, что стратегические полезные ископаемые являются перспективной сферой для такого партнерства.

"Учитывая то, что происходит в Соединенных Штатах, мы имеем поддержку со стороны ЕС. Будущее Гренландии – это выбор самих гренландцев", – добавила она.

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что американский президент Дональд Трамп приказал американским спецслужбам усилить сбор разведданных об арктическом острове.

Правительство Дании вызвало посла США для выражения протеста.

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