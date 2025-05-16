У Гренландії хочуть переглянути оборонну угоду зі США та зміцнити зв’язки з ЄС

Гренландія прагне отримати більше вигоди від оборонної угоди зі Сполученими Штатами, укладеної ще у 1951 році, і водночас посилити співпрацю з Європейським Союзом.

Про це в інтерв’ю агентству Reuters заявила міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт, пише "Європейська правда".

Як нагадало агентство, угода між США та Данією, підписана у 1951 році, надає американцям право вільно пересуватися та будувати військові бази на території Гренландії за умови повідомлення Данії та острова.

Моцфельдт заявила, що нинішній формат домовленостей зі США вже не відповідає сучасним потребам.

"Ми хочемо отримувати більше від цієї угоди", – сказала вона, наголосивши, що йдеться не лише про оборонні питання, а й про співпрацю в галузях освіти, бізнесу та боротьби зі змінами клімату.

Моцфельдт також відвідала Брюссель, де провела переговори з посадовцями ЄС, наголосивши на прагненні Гренландії до розширення прямих зв’язків із Євросоюзом. Вона відзначила, що стратегічні корисні копалини є перспективною сферою для такого партнерства.

"З огляду на те, що відбувається у Сполучених Штатах, ми маємо підтримку з боку ЄС. Майбутнє Гренландії – це вибір самих гренландців", – додала вона.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що американський президент Дональд Трамп наказав американським спецслужбам посилити збір розвідданих про арктичний острів.

Уряд Данії викликав посла США для висловлення протесту.

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