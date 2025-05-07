WSJ: США усиливают разведывательную деятельность в Гренландии, которую хочет Трамп

Американским разведывательным ведомствам поручили усилить сбор информации о ситуации в Гренландии, о намерениях присоединить которую неоднократно говорил президент Дональд Трамп.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал The Wall Street Journal от двух информированных источников.

По данным WSJ, на прошлой неделе руководители разведывательных ведомств США получили указание о "необходимости усиления сбора информации" в Гренландии.

Такое сообщение обычно определяет для разведывательных органов приоритеты, на которые они должны направить ресурсы, а также объекты, представляющие особый интерес для США.

Разведструктурам, среди прочего, поручили узнать больше о движении за независимость Гренландии, отношении населения к добыче американских ресурсов на острове и симпатиках США среди гренландцев, говорится в материале.

Это указание является одним из первых конкретных шагов администрации Дональда Трампа на пути к реализации часто выражаемого им желания приобрести Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии.

Недавно президент США не исключил возможность использования военной силы для установления контроля над Гренландией.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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