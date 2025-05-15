Трамп о достижении мира в Украине: ничего не произойдет без моей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование развязанной РФ войны против Украины не может состояться без его встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

Когда его спросили, разочарован ли он уровнем делегации, которую РФ отправила в Стамбул на переговоры в Украине, президент США ответил: "Я ничего не знаю о делегации. Я даже не проверял".

"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. И, очевидно, он (Путин. – Ред.) не собирался ехать. Он собирался поехать, потому что думал, что я поеду, но он не собирался, если меня там не будет. И я не верю, что что-то произойдет, нравится это вам или нет, пока мы не встретимся. Мы должны решить этот вопрос, потому что слишком много людей погибает", – отметил он.

Как сообщал Зеленский, 15 мая у него запланирована встреча с Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он вместе с турецким президентом прилетит к нему.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

При этом СМИ сообщают, что пока не назначено ни одной встречи между Россией и Украиной.