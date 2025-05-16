У РФ заявили, що домовились з Україною підготувати окремі "бачення припинення вогню"

Помічник кремлівського господаря Владімір Мединський стверджує, що на переговорах із представниками України у Стамбулі сторони домовились підготувати власне бачення "припинення вогню".

Про це він сказав журналістам після переговорів, пише "Європейська правда".

Мединський повторив заяву глави української делегації, міністра оборони Рустема Умєрова про домовленість обміну у форматі "1000 на 1000", який відбудеться "в найближчі дні".

Також помічник Путіна заявив, що "взяв до відома" запит України на прямі переговори "між керівниками держав".

"Третє, ми домовилися про те, що кожна країна представить своє бачення можливого майбутнього припинення вогню, пропише це в деталях. Після того, як таке бачення буде представлене, ми вважаємо за доцільне – про це також домовлено – продовжити наші переговори", – додав він.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку завідомо неприйнятних умов Україні.