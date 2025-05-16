Кроме 17-го пакета санкций против России, 20 мая ЕС утвердит еще три вида санкций

Совет ЕС по иностранным делам во вторник, 20 мая, должен утвердить 17-й пакет санкций Европейского Союза против России, а в дополнение к нему – еще три пакета санкций: по гибридной деятельности РФ, по нарушениям прав человека и по применению химического оружия.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил чиновник Евросоюза, причастный к подготовке указанных документов.

Также указанные планы подтвердили несколько дипломатов государств ЕС в Брюсселе, с которыми пообщалась "ЕвроПравда".

"Во вторник планируется утвердить ряд разносторонних пакетов санкций. Это будет самое широкое в истории одновременное введение различных видов санкций ЕС против России, которых четыре", – рассказал собеседник "Европейской правды".

"В целом мы ожидаем принятия 20 мая более 130 индивидуальных санкций, а также – санкции в отношении военной промышленности РФ и ее поставщиков из третьих стран, дезинформационной пропаганды и российского теневого флота", – добавил он.

Первый пакет санкций, который должен утвердить 20 мая Совет ЕС – это, собственно, 17-й пакет санкций, которые Евросоюз вводит в ответ на российскую агрессию против Украины.

"В 17-й пакет санкций войдет 75 индивидуальных санкций, а также – около 200 судов "теневого флота" РФ. И это самый большой на сегодняшний день пакет санкций против России в отношении судов", – рассказал чиновник ЕС.

По его словам, второе направление санкций против России, которые планируют утвердить 20 мая – это пакет санкций в отношении гибридной деятельности России в рамках режима гибридных санкций, который будет включать в себя 27 позиций и секторальных мероприятий.

Третий – пакет по нарушениям прав человека в России в рамках режима санкций за нарушение прав человека, куда планируют внести 28 индивидуальных санкционных позиций.

И четвертый – пакет санкций за использование Россией химических средств массового поражения как средства ведения войны в Украине в рамках режима санкций за химическое оружие.

По словам собеседника "Европейской правды" все четыре пакета санкций – согласованы на уровне послов государств ЕС, и ни одно государство – включая Венгрию – по состоянию на сейчас не имеет возражений относительно их принятия.

Как ранее сообщала "ЕвроПравда", 17-й пакет санкций против России могут принять на Совете ЕС по иностранным делам 20 мая.

16 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие меры могут войти в следующий, 18-й пакет санкций против РФ, который уже начали разрабатывать.