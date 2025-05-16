Пропалестинские протесты в Берлине переросли в столкновения: десятки пострадавших

В немецкой столице Берлине накануне прошли пропалестинские протесты, которые переросли в столкновения участников акции с правоохранителями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным полиции, в демонстрации в берлинском районе Кройцберг приняли участие около 1100 человек, которые протестовали против военных операций Израиля в секторе Газа и вспоминали День Накбы, который называют днем памяти вытеснения палестинцев, что происходило до и после провозглашения независимости Израиля.

В четверг в Берлине демонстранты сначала хотели пройти маршем от площади Зюдштерн на юге столицы до соседнего района Нойкьольн, но местный административный суд постановил, что протест должен проходить в одном месте.

Протестующие выкрикивали лозунги, в которых обвиняли израильское правительство и военных в "убийстве детей, женщин и младенцев", а также "От реки до моря Палестина будет свободной" – выражение, которое является незаконным в Германии, поскольку считается одобрением преступления.

Использование этого лозунга побудило полицию к попыткам задержания. Полиция заявила, что также реагировала на "значительные акты насилия" против правоохранителей "из толпы", из которой бросали бутылки и камни.

По данным полиции, одного правоохранителя затащили в толпу, повалили на землю и избили ногами. 36-летний мужчина, как сообщается, получил тяжелые травмы верхней части тела, включая перелом руки, и остается в больнице.

По данным полиции, всего пострадали 11 полицейских, а также неизвестное количество протестующих. Пострадавшим демонстрантам оказала помощь берлинская спасательная служба.

В полиции также добавили, что задержали 50 человек.

Напомним, 5 мая пропалестинские протестующие перебивали речь министра обороны Нидерландов. Позже, во время пребывания на сцене премьеров Польши и Нидерландов кто-то бросил туда дымовую шашку.