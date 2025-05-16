Пропалестинські протести у Берліні переросли у сутички: десятки постраждалих

В німецькій столиці Берліні напередодні пройшли пропалестинські протести, які переросли у сутички учасників акції з правоохоронцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними поліції, у демонстрації в берлінському районі Кройцберг узяло участь приблизно 1100 осіб, які протестували проти військових операцій Ізраїлю в секторі Газа і згадували День Накби, який називають днем пам'яті витіснення палестинців, що відбувалося до і після проголошення незалежності Ізраїлю.

У четвер у Берліні демонстранти спочатку хотіли пройти маршем від площі Зюдштерн на півдні столиці до сусіднього району Нойкьольн, але місцевий адміністративний суд постановив, що протест повинен проходити в одному місці.

Протестувальники вигукували гасла, в яких звинувачували ізраїльський уряд і військових у "вбивстві дітей, жінок і немовлят", а також "Від річки до моря Палестина буде вільною" – вислів, який є незаконним у Німеччині, оскільки вважається схваленням злочину.

Використання цього гаслу спонукало поліцію до спроб затримання. Поліція заявила, що також реагувала на "значні акти насильства" проти правоохоронців "з натовпу", з якого кидали пляшки та каміння.

За даними поліції, одного правоохоронця затягли в натовп, повалили на землю та побили ногами. 36-річний чоловік, як повідомляється, отримав важкі травми верхньої частини тіла, включаючи перелом руки, і залишається в лікарні.

За даними поліції, загалом постраждали 11 поліцейських, а також невідома кількість протестувальників. Постраждалим демонстрантам надала допомогу берлінська рятувальна служба.

В поліції такод додали, що затримали 50 осіб.

Нагадаємо, 5 травня пропалестинські протестувальники перебивали промову міністра оборони Нідерландів. Пізніше, під час перебування на сцені прем’єрів Польщі і Нідерландів хтось кинув туди димову шашку.