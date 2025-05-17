Партия Симиона уже жалуется на "электоральный туризм" в Молдове и ряде стран ЕС

Партия ультраправого кандидата в президенты Румынии Джордже Симиона "Альянс за объединение румын" заявила о якобы "электоральном туризме в Молдове" и ряде стран ЕС, где румынская диаспора активно участвует в голосовании во втором туре выборов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В субботу, 17 мая, делегация "Альянса за объединение румын" (AUR) встретилась с представителями МИД, МВД и румынской ЦИК.

После встречи там заявили, что они говорили о "продолжающихся проблемах с голосованием в Молдове", где, якобы, происходит содействие конкретному кандидату, "электоральный туризм" и подвоз избирателей.

"Мы выразили пожелание, чтобы все эти институты приложили необходимые усилия для того, чтобы картина, которую мы увидим после голосования, была корректной до единого голоса", – заявил участник делегации AUR Михай Энахе.

"Призываем власти Республики Молдова позволить румынам свободно выразить свою волю (...) без давления, шантажа и принуждения к голосованию группами со своим руководством... Призываем иностранные представительства, как посольство Франции, не вмешиваться в свободные выборы", – сказал Энахе.

Он утверждает, что партия якобы получает информацию о "группах туристов с новыми идентификационными документами, которые целыми группами едут голосовать, особенно в Италию и Испанию".

Перед этим в пятницу делегация партии ходила на встречу также в Специальную службу по вопросам телекоммуникаций, где заявила о "возможных фальсификациях". Представители службы и МВД после этого заверили, что избирательные процедуры проходят без проблем и никаких инцидентов не зафиксировано.

По сравнению с первым туром, явка румын на зарубежных участках выросла уже на 86%. Среди стран, где она почти удвоилась – Молдова, где власть и лидеры мнений румынской общины агитировали участвовать в выборах и поддержать Никушора Дана.

На территории Румынии голосование состоится в воскресенье, 18 мая.

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