Во втором туре президентских выборов в Румынии резко возросло участие диаспоры

Румынские граждане по всему миру массово явились на избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов – по сравнению с первым туром явка выросла уже на 86%.

Об этом сообщает HotNews, пишет "Европейская правда".

Во втором туре президентских выборов в Румынии, где соревнуются ультраправый Джордже Симион и либеральный мэр Бухареста Никушор Дан, резко возросла явка румын за рубежом – в том числе в Молдове.

По сравнению с показателями участия в голосовании во время первого тура, явка за рубежом на данный момент уже на 86% больше.

В Соединенном Королевстве и Молдове явка почти удвоилась. В частности, в Молдове уже пришли на участки 52 000 румынских избирателей, тогда как в первом туре проголосовали 23 тысячи; в Британии – 59 тысяч, тогда как в первом туре проголосовали 29 тысяч.

Напомним, власти Молдовы и лидеры общественного мнения румынской общины в течение последних двух недель активно агитировали за Никушора Дана.

На этом фоне Симион уже обвинил власти Молдовы в фальсификации голосования на выборах президента Румынии.

На территории Румынии голосование состоится в воскресенье, 18 мая.

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